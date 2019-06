Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.VARIEPresentazione del volume "Pubblico, territoriale, aziendale. Il welfare del gruppo cooperativoCGM". Tra i relatori Stefano Granata, Presidente Confcooperative Federsolidarietà, Franca Maino, Direttrice laboratorio di Secondo Welfare, Paolo Venturi, Direttore Aiccon, Emmanuele Massagli Presidente ADAPT e AIWA, Mariella Luciani, Responsabile servizi sociali ambito distrettualeTradateCasa dei diritti, via de Amicis 10 (dalle 9 alle 13)Convegno organizzato alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi sulle nuove prospettive per un'edilizia pubblica sostenibilePalazzo Turati, via mervaigli 9b (dalle 9.30)Anteprima per la stampa di musicROOMS. Milano ha un nuovo propulsore per la produzione musicale, un ulteriore tassello nel progetto di riconversione industriale di BASE, da fabbrica meccanica ad acceleratore per le industrie creative in Italia.Base, via Bergognone 34 (dalle 10 alle 11.30)Conferenza stampa di presentazine del Festival del Lavoro.Palazzo Marino - Sala Marra, piazza della Scala 2 (ore 11.00)Incontro "Rendicontazione come strumento di responsabilità sociale". Saranno presenti all'evento, tra gli altri, Francesca Lecci, sda Bocconi, Roberto Bichi, presidente del tribunale di Milano e Don Vincenzo Barbante, Presidente Fondazione Don Gnocchi.Università Bocconi, aula N03, piazza Sraffa 13 (ore 11.00)Conferenza, "Presbiopia, facile sbagliare, una corretta gestione attraverso le nuove tecnologie)Sheraton Diana Majestic, Sala Diana, viale Piave 42 (ore 11.30)Incontro " le trasformazioni del settore elettrico italiano tra il decreto Bersani e il PNIEC 2030", organizzato da Green, Centro di ricerca sulla Geografia, le Risorse naturali, l'Energia, l'Ambiente e le Reti di dipartimento di Scienze Politiche, dell'Università Bocconi. Saranno presenti, tra gli altri Pierluigi Bersani, Francesco Starace, Ad Enel Spa, Luca Valerio Camerano, Ad A2A Spa, Nicola Monti, Edison Spa, Luca Bettonte, Ad Erg Spa, Salvatore Pinto, Presidente Axpo Italia Spa, Roberto Moneta, Ad GSE Spa, Stefano Besseghini, Presidente ARERA, e Luciano Barra, Capo Segreteria Tecnica Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili, l'efficienza energetica e nucleare, Ministero dello Sviluppo Economico.Università Bocconi, Aula Magna, via Gobbi 5 (ore 14.30)Convegno in memoria di Walter Mapelli 'Il ruolo del Pubblico Ministero nel nuovo Codice della Crisi di Impresa'. Intervengono il procuratore di Milano Francesco Greco e il procuratore di Monza Luisa Zanetti.Palazzo di Giustizia - Aula Magna, corso di Porta Vittoria (ore 14.30)Prima tappa di “Più cultura per l'impresa”, l’inedito roadshow promosso da Unioncamere Lombardia in collaborazione con le Camere di Commercio lombarde e realizzato dal Comitato CULTURA +IMPRESA per far conoscere alle imprese, alle istituzioni e agli operatori culturali lombardi le opportunità legate alla collaborazione pubblico-privato nel segno delle Arti.Palazzo Giuresconsulti, piazza Mercanti 2 (dalle 16.30 alle 18.30)Incontro "Il pensiero di Keynes nell'Europa e nel mondo di oggi". Intervengono Romano Prodi, già Presidente del Consiglio e della Commissione Europea e Ignazio Visco, Governatore, Banca d'ItaliaIspi, Palazzo Clerici, via Clerici 3 (ore 17.30) (Rem)