Energia: Georgia, ministro Economia annuncia cessione centrale eolica di Gori

- Le autorità della Georgia hanno intenzione di cedere la centrale eolica nella città di Gori entro un mese e mezzo al massimo. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Interpressnews” il ministro georgiano dell’Economia, Natia Turnava, parlando delle iniziative che il governo ha intenzione di avviare nel prossimo futuro per promuovere una maggiore privatizzazione delle proprietà pubbliche. “Abbiamo intenzione di cedere la centrale entro un mese e mezzo al massimo: si tratta di un’operazione abbastanza complessa dato il prestito accordato dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), che dobbiamo preparare con attenzione”, ha detto il ministro, aggiungendo che “le operazioni più complesse, che richiedono una preparazione speciale, resteranno in capo alle autorità statali”. (Res)