Ue: Brunetta (FI), mostuoso vuoto cosmico di Conte, siamo nei guai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, commenta su Twitter le comunicazioni del presidente Conte in Aula alla Camera in vista del Consiglio Europeo del 20 e 21 giugno. "Il sonno della politica genera il mostruoso vuoto cosmico di Conte: dopo 30 minuti di nulla, parla della procedura di infrazione. 'Ci facciamo portatori di una posizione incisiva...'. Ci sarebbe da ridere - attacca il parlamentare azzurro - se non fossimo in un mare di guai e di lacrime". (Rin)