Slovacchia: cinque deputati di Olano lasceranno gruppo parlamentare a fine giugno

- Il gruppo parlamentare del partito slovacco di opposizione Gente comune e personalità indipendenti (Olano) perderà cinque deputati entro la fine del mese. Lo rivelano gli stessi deputati uscenti in un comunicato pubblicato dal quotidiano economico "Hospodarske Noviny". Si tratta di Veronika Remisova, Elena Cervenakova, Sona Gaborcakova, Jozef Lukac e Anna Veresova. Pur essendo entrati in parlamento nelle liste di Olano, non sono membri ufficiali del partito e adducono il fatto che la loro adesione sia stata rifiutata a motivo della decisione di lasciare il gruppo parlamentare. I cinque futuri fuoriusciti hanno comunque intenzione di continuare a lavorare con Olano fino alla fine del mese. In seguito al loro abbandono, il gruppo parlamentare scenderà a dieci membri. Olano è noto per avere solamente quattro membri ufficiali. Il partito non è disponibile ad accettare nuovi membri e non consente a nessuno a livello locale di partecipare ai processi decisionali, aggiungono i cinque deputati uscenti. Igor Matovic, leader del partito, ha replicato parlando di "tradimento". (Vap)