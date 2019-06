Emilia-Romagna: pesca, oltre 750mila euro per innovazione e sostenibilità

- La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato due bandi che metteranno a disposizione oltre 750mila euro per il settore ittico. L’obiettivo è promuovere l’innovazione e la sostenibilità nella pesca e nell’acquacoltura, l'allevamento di pesci, crostacei, molluschi e altri organismi acquatici. I contributi derivano dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp) 2014-2020. “Con questi bandi puntiamo sull’innovazione - ha sottolineato l’assessore regionale all’Agricoltura e Pesca, Simona Caselli - per rendere sempre più competitivi due settori, pesca e acquacoltura, importanti per l’economia regionale e la nostra costa. Investiamo per incentivare la ricerca e promuovere nuovi studi allo scopo di migliorare tutto il comparto e, nello stesso tempo, per ridurre l’impatto sull’ambiente grazie allo sviluppo di tecniche scientifiche e organizzative sostenibili”. In particolare, per il 2019 sono previsti oltre 250mila euro per promuovere l’innovazione nel settore della pesca - compresi i settori della trasformazione e commercializzazione - e per sviluppare nuovi o migliori prodotti, attrezzature, processi, tecniche e sistemi di gestione e organizzativi (Misura 1.26). (segue) (Ren)