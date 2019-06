Emilia-Romagna: pesca, oltre 750mila euro per innovazione e sostenibilità (2)

- È a disposizione, inoltre, circa mezzo milione di euro sempre sul 2019 per l’acquacoltura. Anche in questo caso i fondi hanno l’obiettivo di sviluppare conoscenze tecniche, scientifiche o organizzative nelle imprese acquicole; ridurre l’impatto sull’ambiente, la dipendenza dalla farina di pesce e dall’olio di pesce; favorire un uso sostenibile delle risorse e facilitare l’applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili. Sempre per il settore dell’acquacoltura, il bando punta a sviluppare o introdurre sul mercato nuove specie acquicole con un buon potenziale di commercio e prodotti, processi o sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorativi (Misura 2.47). Per entrambi i bandi, potranno presentare domanda gli organismi scientifici o tecnici pubblici o privati - come gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione - riconosciuti dal diritto internazionale e le imprese che attivano una collaborazione con questi organismi scientifici. (Ren)