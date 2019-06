Mobilità: ok ad adeguamento tariffe taxi in Lombardia, +1,75 per cento

- Adeguate le tariffe per il servizio taxi in Lombardia. È stato deciso al termine di un incontro avvenuto ieri pomeriggio in Regione Lombardia. L'adeguamento - fa sapere in una nota l'Unione Artigiani - è del +1,75 per cento. Aumentano anche le tariffe predeterminate da e per gli aeroporti. "Il servizio taxi - commenta il delegato della Claai-Unione Artigiani, Pietro Gagliardi - anche quest'anno ha avuto un trend positivo in qualità, risultato che ha portato ad un un'adeguamento tariffario pari al +1.75 per cento di aumento sulla tariffa e un adeguamento delle tariffe predeterminate Malpesa-Linate a 110 euro, Malpensa Varese a 70 euro e Malpensa Fiera a 70 euro. Per quanto riguarda quest'ultima (Malpensa Fiera) abbiamo chiesto un adeguamento almeno a euro 80, nei prossimi giorni ci sarà un incontro per definire questo aspetto". Durante l'incontro, su richiesta dei rappresentanti sindacali di Bergamo, insieme con la società che gestisce l'aeroporto di Orio al Serio e al Comune di Bergamo, è stata chiesta e ottenuta una tariffa predeterminata per la tratta Orio-Milano a euro 120. È stato chiesto inoltre a Regione Lombardia un interessamento per quanto che riguarda le ZTL attive nelle città lombarde e la conseguente "rottura" della registrazione a ogni passaggio taxi. L'amministrazione regionale si è resa disponibile a fare da interlocutore con i Comuni, e anzi sta già lavorando a un progetto per ovviare a questo problema in tutta la regione. Lo fa sapere in una nota l'Unione Artigiani. (com)