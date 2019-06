Egitto: ministero Esteri respinge accuse Ohchr su morte ex presidente Morsi (2)

- Secondo Hafez, lo “scetticismo” del portavoce Onu ha l’obiettivo di violare le istituzioni statali dell’Egitto e l’integrità della sua magistratura. “È un tentativo tendenzioso di minare l’impegno egiziano per il rispetto degli standard mondiali, con accuse infondate e non circostanziate che riflettono una completa ignoranza dei fatti”, ha proseguito il portavoce del ministero degli Esteri del Cairo. Per Hafez è “inaccettabile” che il portavoce dell’Ohchr chieda che l’Egitto assuma determinate iniziative che sono già state prese dalle autorità egiziane. “L’Egitto è consapevole che accuse così sfacciate riflettono quelle di funzionari di paesi ed entità che sfruttano la morte di una persona per motivi politici”, “dittatori tirannici che hanno trasformato i loro paesi in prigioni a cielo aperto e in cui i risultati delle elezioni vengono manipolate e ripetute ingiustamente, senza menzionare le migliaia di oppositori e di attivisti della società civile imprigionati senza processo”, ha osservato ancora Hafez facendo evidentemente riferimento alla Turchia, di cui da presidente Morsi era un grande alleato. (Cae)