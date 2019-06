Ue: Gelmini (FI), quale lingua parlerà Conte in Europa?

- Il capogruppo dei deputati di Forza Italia, Mariastella Gelmini si è rivolta in Aula al presidente del Consiglio, Conte: "Presidente, con quale lingua parlerà in Europa? Con quella del professor Bagnai, presidente della commissione Bilancio del Senato, che ha sostenuto, in diretta tivù, che l'Europa adotta con noi 'metodi mafiosi'? Oppure si presenterà con la suadente capacità di persuasione che ha sfoderato per convincere Angela Merkel che poteva tenere a bada quei discoli dei suoi vicepremier? O sosterrà invece che le tasse si possono ridurre in deficit, in palese contraddizione con quanto affermato dal suo ministro dell'Economia?". La parlamentare azzurra è così intervenuta in Aula dopo l'informativa del presidente del Consiglio Conte in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno. (segue) (Com)