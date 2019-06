Ue: Gelmini (FI), quale lingua parlerà Conte in Europa? (2)

- Per Gelmini "l'Europa ci sta preparando il conto di questo anno di governo. Avete impegnato in deficit una montagna di soldi - ha segnalato - solo per mantenere le promesse elettorali, con il Reddito di cittadinanza e Quota 100, avete tagliato gli investimenti e aumentato le tasse, avete corretto in corsa tutte le previsioni di crescita, tant'è che ora vi tocca ammettere che i gufi avevano ragione e che avremo una crescita lillipuziana. Le vostre previsioni finora - ha concluso - hanno avuto la stessa attendibilità di quelle del Mago Otelma". (Com)