Iraq-Qatar: presidente parlamento riceve nuovo ambasciatore Al Sualiti

- Il presidente del parlamento iracheno, Mohammed al Halbusi, ha ricevuto oggi a Baghdad l’ambasciatore del Qatar a Baghdad, Khalid Hamad al Sulaiti, in occasione dell’inizio della sua missione in Iraq. Secondo quanto riferisce una nota dell’ufficio stampa di Al Halbusi, durante l'incontro, il presidente si è congratulato con Al Sulaiti per la sua nomina ad ambasciatore a Baghdad, augurandogli il successo e lavorando per sviluppare le relazioni tra i due paesi. Al Halbusi ha chiesto di espandere gli scambi economici tra Iraq e Qatar e di incoraggiare le imprese e gli investitori a investire nell’economia irachena, contribuendo alla ricostruzione delle città liberate dallo Stato islamico. Al Halbusi ha inoltre invitato il presidente del Consiglio della Shura del Qatar Ahmad bin Abdullah Al Mahmoud a visitare l’Iraq. Da parte sua, l'ambasciatore del Qatar ha sottolineato la disponibilità di Doha a fornire al governo di Baghdad tutto il supporto necessario per contribuire al processo di ricostruzione del paese. (Irb)