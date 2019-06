Ucraina: Commissione elettorale, Corte costituzionale non può sospendere parlamentari

- La Corte costituzionale dell’Ucraina non può sospendere le elezioni parlamentari anticipate, ma può solo determinare la validità del decreto presidenziale per lo scioglimento della Verkhovna Rada. Lo ha affermato il presidente della Commissione elettorale centrale (Cec) di Kiev, Tetiana Slipachuk, ripresa dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “La Corte costituzionale è l’unica istituzione che può decidere se il decreto presidenziale ha legittimità o meno. Dovremo tenere conto di tale decisione, pensare a come muoverci, ma la Corte costituzionale non ha il potere di fermare le elezioni, limitandosi a dare validità costituzionale al decreto, e niente più”, ha spiegato Slipachuk. (segue) (Res)