Ucraina: Commissione elettorale, Corte costituzionale non può sospendere parlamentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Cec ha però rilevato come la decisione negativa della Corte costituzionale potrebbe aprire a dubbi sulla legittimità di spendere fondi pubblici per le elezioni. “Ci troviamo in una situazione davvero difficile, perché ormai il processo di preparazione delle elezioni è stato avviato, non può essere posticipato, tantomeno sospeso. Le registrazioni delle liste di candidati si chiuderanno il 20 giugno”, ha concluso Slipachuk.Le elezioni parlamentari anticipate in Ucraina si terranno il prossimo 21 luglio, dopo la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di sciogliere la Verkhovna Rada. (Res)