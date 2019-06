Corea del Sud: ministro dell'Unificazione, Corea del Nord e Usa riprendano negoziazioni su denuclearizzazione (2)

- Trump dovrebbe visitare Seul a margine del vertice G20 ad Osaka in Giappone durante la prossima settimana. Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha espresso la speranza di incontrarsi ancora con il leader nordcoreano il prima possibile. Evidenziando l'importanza di un approccio dall'alto verso il basso nelle trattative per la denuclearizzazione, il ministro dell'Unificazione ha sottolineato l'importanza di trattative su diversi livelli operativi per eliminare le differenze in modo concreto. (segue) (Git)