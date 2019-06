Corea del Sud: ministro dell'Unificazione, Corea del Nord e Usa riprendano negoziazioni su denuclearizzazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kim ha affermato che colloqui a livello operativo sarebbero importanti per il successo di un vertice tra Corea del Sud e Stati Uniti e che qualsiasi tipo di sforzo deve essere fatto per trasformare il terzo vertice in una denuclearizzazione pratica, per un processo di pace nella penisola coreana. Il ministro ha aggiunto che le negoziazioni sulla denuclearizzazione non possono essere concluse in un colpo solo, ma saranno un "gioco di ripetizioni". Kim ha concluso dicendo che gli atteggiamenti di Pyongyang e Washington nel vertice ad Hanoi offrono degli spunti importanti per capire il possibile esito del terzo vertice. (Git)