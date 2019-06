Puglia: Emiliano, approvata la legge sull'equo compenso per le prestazioni professionali rese alla Regione

- "La Regione è al fianco ai giovani professionisti per tutelare la loro dignità: Il Consiglio regionale ieri ha approvato la legge sull'equo compenso per le prestazioni professionali rese in esecuzione di incarichi conferiti dalla Regione". Lo ha dichiarato in una nota diffusa oggi il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. "C'è infatti tutto un mondo di giovani avvocati - ha proseguito Emiliano -, architetti, ingegneri e di iscritti ad ordini e albi che ogni giorno deve lottare contro lo svilimento del proprio lavoro, accettando a volte compensi non allineati agli anni di studio e di esperienza, con contratti proposti a condizioni capestro anche dalle pubbliche amministrazioni. In Regione invece non ci saranno casi di contratti a compenso zero, anzi i compensi saranno fissati secondo equità. La Regione, e con lei, le società partecipate, le controllate e le aziende, ha detto stop a questo cattivo andazzo rilevato in altri enti, regolando per legge la corresponsione di equi compensi ai professionisti e seguendo rigidi parametri per fissare i pagamenti che devono essere proporzionali al lavoro svolto e individuati secondo dignità. Non ci saranno quindi gli incarichi a costo zero o quasi zero, che alcune amministrazioni disinvolte avevano iniziato ad applicare, con la scusa del far fare esperienza ai più giovani. Il turn over negli incarichi che la Regione ha iniziato ad operare, per far crescere i giovani professionisti, non sarà fatto sulla pelle e sulle tasche di chi ha da poco avviato uno studio. Si tratta di una legge di civiltà, richiesta a gran voce da Ordini e Collegi professionali, e ringrazio l'assessore Giannini che si è fatto portatore delle istanze che si sono tradotte ieri in legge". "Anche per quanto riguarda i professionisti - ha concluso Emiliano -, attraversati negli ultimi anni da una gravissima crisi, la Regione non lascia indietro nessuno e non lascia solo nessuno". (Ren)