Etiopia-Italia: Del Re partecipa a conferenza Res4Africa, incontro con ministro Risorse idriche etiope

- La viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Emanuela Del Re ha incontrato questa mattina ad Addis Abeba il ministro etiope per le Risorse idriche, l’irrigazione e l’elettricità Seleshi Bekele a margine della conferenza “Res4Africa”, in corso presso la capitale etiope. È quanto riferito su Facebook dalla stessa viceministro. La conferenza, promossa dalla Res4Africa Foundation, è un'opportunità di consolidare ed espandere il consolidato dialogo con le principali parti interessate del settore pubblico e privato, le istituzioni multilaterali e le organizzazioni della società civile che lavorano all'accelerazione dell'accesso all'energia pulita come fondamento per uno sviluppo inclusivo e sostenibile in Africa, che si trova di fronte a enormi opportunità di crescita nei prossimi decenni. (segue) (Res)