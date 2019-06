Sanità Lazio: D’Amato, a Tor Vergata prima tac cardiaca con spectral imaging

- Grazie a un tempo di scansione pari a un solo battito (0,28 secondi) la nuova TC Revolution con Spectral Imaging, presente presso la Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma, consente di avere un'immagine completa del cuore del paziente utilizzando oltre l'80% di radiazioni in meno rispetto a una macchina tradizionale: le strumentazioni oggi in uso, infatti, richiedono un tempo molto superiore per "fotografare" l'organo e quindi espongono più a lungo il paziente alle radiazioni. In Italia esistono alcune altre TC Revolution ma il Policlinico Tor Vergata di Roma è oggi l'unica struttura in Italia a disporre di questa strumentazione con tecnologia Spectral Imaging. Dalla sua attivazione nello scorso aprile sono già oltre 800 i pazienti sottoposti a esami con essa. Va sottolineato che questo strumento è molto importante per la prevenzione delle malattie del cuore: grazie al ridotto uso di radiazioni può essere impiegato per lo screening non invasivo delle patologie del cuore e delle coronarie anche in pazienti "sani" ad alto rischio per familiarità, stile di vita (obesità, fumo) e per un eccessivo livello di colesterolo. (segue) (com)