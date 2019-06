Sanità Lazio: D’Amato, a Tor Vergata prima tac cardiaca con spectral imaging (2)

- Si è parlato di questa nuova strumentazione al convegno Nuove frontiere in cardio-TC, impatto clinico e sociale che si è svolto questa mattina a cui ha preso parte l'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'amato e come testimonial il cantante Al Bano Carrisi, il regista Enrico Vanzina e il Presidente dell'Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia Nicolò Rebecchini, Saranno presenti il prof Francesco Romeo, direttore dell'Uoc Cardiologia del Policlinico di Tor Vergata, il Presidente della Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM), Prof. Roberto Grassi ed al Presidente della Società Italiana di Cardiologia (SIC), Prof. Ciro Indolfi. "Un macchinario straordinario che permette di avere grandi risultati nella cura e nella prevenzione – ha spiegato D'Amato – Stiamo compiendo un percorso di ammodernamento tecnologico che contemporaneamente facilita e qualifica la professionalità dei nostri operatori migliorando la capacità dell'offerta di salute per i cittadini. Lo sforzo per l'acquisto delle tecnologie e quello che stiamo portando avanti per potenziare il personale sono le vie maestre che stiamo seguendo per avere una sanità sempre migliore e che sappia rispondere alle esigenze delle persone". (segue) (com)