Sanità Lazio: D’Amato, a Tor Vergata prima tac cardiaca con spectral imaging (3)

- Il professor Ettore Squillaci, direttore del Convegno e direttore della UOSD Operation Management in Radiology della Fondazione Policlinico Tor Vergata, sottolinea: "La TC Revolution è più accurata delle TC tradizionali sinora utilizzate nello studio dei Pazienti coronaropatici. Inoltre è uno strumento fondamentale nella prevenzione delle malattie coronariche considerando che la ridotta quantità di radiazioni erogate permette un impiego estensivo a fine di screening in un numero molto ampio di soggetti "sani" a rischio potenziale di malattia coronarica. Inoltre si riduce in maniera significativa il problema degli "artefatti" da elevata frequenza cardiaca, da movimenti involontari della persona, o da artefatti respiratori. Infine, grazie alla sua attendibilità consente di risparmiare al paziente esami più invasivi e onerosi, come la coronarografia con un sensibile vantaggio economico per la collettività". (com)