Italia-Bielorussia: Italian Day ai Giochi europei di Minsk

- Ci sarà anche l’Italia ai Giochi europei di Minsk con una delegazione di 179 atleti, capitanata dal pugile Clemente Russo, che sarà l’alfiere azzurro in occasione della cerimonia inaugurale del 21 giugno allo Stadio Dynamo. Una grande kermesse, una straordinaria vetrina per il nostro sport, come si legge in un comunicato stampa dell'ambasciata d'Italia a Minsk: 3.900 atleti, 16 discipline sportive, 200 eventi, 50 Comitati Olimpici Europei, decine di migliaia di visitatori. Per tingere di azzurro l’evento, l’ambasciata d’Italia – in collaborazione con l’Agenzia italiana del turismo (Enit) – organizzerà un “Italian Day” nella Fan Zone dei Giochi il 24 giugno. Teatro di strada, folklore, cultura, musica, gastronomia e tanto divertimento: la giornata si trasformerà in una grande festa in piazza! Una mostra fotografica delle più straordinarie bellezze del Belpaese, alcune gigantografie delle più grandi imprese sportive dell’Italia arricchiranno l’ampia area intrattenimento dedicata all’Italia, mentre gli Sbandieratori di Fivizzano allieteranno il pubblico con le loro esibizioni acrobatiche. Il divertimento per i più piccoli verrà garantito da Andrea Fedi, artista di strada, clown e mimo, che con il suo spettacolo coinvolgerà il pubblico in esilaranti esibizioni. Infine la musica, il momento più atteso per dare sostegno ai nostri sportivi e all’Italia, sulle note della Band del “Lorenzo Tucci trio”, special guest Karima. (Com)