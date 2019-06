Romania-Egitto: oggi al Sisi a Bucarest per incontrare omologo Iohannis

- Il presidente dell'Egitto, Abdul-Fattah al Sisi, si trova a Bucarest per una visita ufficiale. Oggi il capo di Stato egiziano sarà ricevuto dall’omologo romeno, Klaus Iohannis. Secondo quanto riferito dalla presidenza di Bucarest, durante i colloqui bilaterali le due parti valuteranno le concrete possibilità di dinamizzare e approfondire la cooperazione bilaterale in tutti i settori di interesse comune, soprattutto in quello economico. I due capi di Stato esamineranno anche i risultati raggiunti dai due paesi nell’ambito della presidenza di turno romena del Consiglio dell'Unione europea e di quella dell'Egitto della presidenza dell'Unione africana. Al termine dell'incontro, è prevista una conferenza stampa congiunta. Il presidente egiziano si trova in Romania per la seconda tappa del suo tour europeo, dopo quella di ieri in Bielorussia, dove al Sisi ha incontrato l’omologo Alexander Lukashenko. Alla presenza dei due capi di Stato, sono stati siglati 3 memorandum d’intesa.(Rob)