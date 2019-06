Monza: cartellone eventi estivi entra nel vivo, con Vittorio Sgarbi e festa della musica

- Il programma "Summer Monza 2019" entra nel vivo: giovedì 20 giugno alle ore 21.30 in piazza Roma Vittorio Sgarbi accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta del patrimonio artistico e architettonico del capoluogo brianteo, spaziando tra storia, arte e letteratura. Con una lectio magistralis, a metà tra uno spettacolo e una vera e propria conferenza, Sgarbi partirà dai monumenti più rappresentativi della Lombardia e, in particolare, di Monza fino all'esame di alcune opere custodite nei Musei Civici: un appuntamento da non perdere per scoprire o riscoprire alcuni degli aspetti inediti del nostro patrimonio culturale e, in definitiva, della nostra identità. Sempre in piazza Roma venerdì 21 giugno, primo giorno d'estate, sarà la volta della "Festa della Musica", in contemporanea con il contest musicale che si svolge ogni anno nel giorno del Solstizio d'estate in tutta Europa. Dalle ore 21 sul palco saliranno Alberto Fortis, che quest'anno ha tagliato il traguardo dei quarant'anni di carriera, Gatto Panceri e Dario Baldan Bembo, che presenterà in anteprima la canzone dedicata al Monza Calcio. E ancora Livio dei "Camaleonti", Paky dei "Nuovi Angeli", Cecilia Gayle, Vittoria Iannaccone, il tenore di fama internazionale Rodolfo Maria Gordini con "I Toga" e il Maestro Pasquale Sessa. (segue) (com)