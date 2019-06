Infrastrutture: Armenia-Georgia, costruzione Ponte amicizia inizierà ad agosto

- La costruzione del Ponte dell’amicizia sul fiume Debed tra Georgia e Armenia, che collegherà i due paesi del Caucaso meridionale in prossimità del valico di frontiera Sadakhlo-Bagratashen, inizierà nel mese di agosto. Lo ha annunciato oggi Artavazd Baghumyan, country manager per l’Armenia dell’azienda iraniana Tunnel Sadd Ariana che si è aggiudicata la gara per la costruzione del ponte dopo aver vinto una gara lanciata dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). “La fase di progettazione sarà completata entro i prossimi due mesi: se tutto va come previsto, la costruzione inizierà ad agosto e durerà circa un anno”, ha detto il dirigente. Il ponte avrà una lunghezza pari a 200 metri, ed è destinato a facilitare il commercio regionale, il flusso di passeggeri e il traffico fra le nazioni. (Res)