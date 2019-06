Maturità, al via prima prova per oltre 520mila studenti, Ungaretti, Stajano e Sciascia tra le tracce d'italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima prova per i 520.263 candidati alla "nuova" Maturità. Si parte con il testo di italiano: Corrado Stajano con “Eredità del Novecento”, “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia e “Il porto sepolto”, confluita nel 1942 nella raccolta L’allegria, di Giuseppe Ungaretti, sono alcune delle tracce proposte ai candidati. Per il tema d'attualità la scelta è tra Carlo Alberto Dalla Chiesa martire di Stato, e Gino Bartali tra sport e storia. Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, ha fatto il suo in bocca al lupo ai maturandi via social: "Cari ragazzi, è arrivato il momento. Forza! Sono certo farete del vostro meglio! Buon lavoro a tutti e ricordatevi “La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l’opportunità”. (Rin)