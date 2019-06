Governo: in corso vertice a palazzo Chigi con Conte, vicepremier e Tria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso a palazzo Chigi un vertice di governo sulla linea da tenere nella trattativa con la Commissione europea per scongiurare la procedura di infrazione sui conti pubblici italiani. Oltre al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sono presenti i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria. Il premier oggi riferirà alle Camere, prima a Montecitorio alle 9:30 e poi a palazzo Madama alle 16:30 in vista del Consiglio Ue previsto per domani e venerdì. (Rin)