Libia: Noc, colpito deposito Mellitah Oil and Gas a Tripoli durante raid aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un deposito appartenente alla Mellitah Oil and Gas, joint venture tra la National Oil Corporation (Noc) e l'italiana Eni, è stato danneggiato in un raid aereo ieri, ferendo tre lavoratori. Lo ha annunciato in una nota la compagnia petrolifera statale libica Noc. Questa è la prima volta che un'infrastruttura di una compagnia petrolifera straniera viene colpita in un raid aereo da quando le forze guidate dal generale Khalifa Haftar hanno iniziato lo scorso 4 aprile l’offensiva per conquistare Tripoli. "Stiamo assistendo alla distruzione delle strutture della società sotto i nostri occhi", ha detto il presidente del Noc, Mustafa Sanallah dopo l'incidente. La Noc ha aggiunto che "le perdite" sono significative, ma non ha quantificato quanto materiale vi fosse all'interno del magazzino di Tajoura, un sobborgo orientale di Tripoli che ospita diverse caserme militari. Mellitah esporta petrolio e gas attraverso un porto a circa 100 chilometri a ovest di Tripoli, vicino al confine tunisino.(Res)