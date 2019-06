Imprese: Elettronica arriva al salone di le Bourget con un “grande risultato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2018 il gruppo Elettronica ha realizzato un “grande risultato”. Lo ha detto Gianni Zoccali, head of European and consortium sales del gruppo in una dichiarazione alla stampa tenuta a margine del Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio a Le Bourget, alle porte di Parigi. L’azienda, specializzata nel settore dei sistemi di difesa elettronica, lo scorso anno ha registrato ordini per 220 milioni di euro, con un portafoglio di 820 milioni, di cui il 43 per cento nel settore avionico. A questi si aggiungono poi investimenti nel settore ricerca e sviluppo del valore di 11 milioni di euro insieme a 20 milioni sbloccati per rinnovare i programmi acquisiti. Una “conferma”, secondo Zoccali, che è il risultato di “nuovi mercati e di nuovi prodotti per nuovi clienti”. In occasione del salone di Le Bourget, è stata presentata la nuova famiglia di sistemi di intercettazione, analisi e intelligence denominata SISPROS, per applicazioni airborne, che beneficia delle più moderne tecnologie abilitanti: il campionamento diretto e l’Intelligenza artificiale. (segue) (Frp)