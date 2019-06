Imprese: Elettronica arriva al salone di le Bourget con un “grande risultato” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La caratteristica intrinsecamente “fully digital”, derivante proprio dalla combinazione delle due tecnologie citate, rende i sistemi appartenenti a questa famiglia altamente resistenti alle interferenze, adattivi all’ambiente elettromagnetico, riconfigurabili via SW a nuovi ambienti o a diverse piattaforme. A questa famiglia di sistemi appartiene il più recente sviluppo della categoria degli RWR di Elettronica, denominato ELT/162. Il prodotto svolge, oltre alla funzione di Warning, anche quella di light ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) nella banda osservata, fornendo goniometria, localizzazione, riconoscimento delle emissioni radar ricevute e allarme automatico in caso di riconoscimento di segnali specifici. L’ELT/162 può, inoltre, essere configurato per fornire parametri di dettaglio di un’emittente designata, in supporto a missioni di ISR/ELINT. Sempre Le Bourget ha offerto l’opportunità di presentare la completezza dell’offerta di Elettronica e la sua recente evoluzione: Edge, una tecnologia da applicare all’escort-jamming, che permette di poter dotare i caccia di quarta generazione e oltre di sistemi di jamming di ultima generazione, sfruttando la tecnologia AESA-based (actively electronically steered array) basata sull’impiego del nitruro di gallio che lo rende altamente performante. (segue) (Frp)