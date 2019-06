Imprese: Elettronica arriva al salone di le Bourget con un “grande risultato” (3)

- Si segnala, inoltre, la suite per la protezione degli elicotteri d’attacco o C-SAR, già in uso sul C-SAR AW-101 dell’AMI. L’EuroDIRQM, sistema multipiattaforma e multi dominio per difendere dalla minaccia dei missili spalleggiabili. E infine ADRIAN (Anti-Drone Interception Aquisition Neutralization) – un sistema maturo contro la minaccia dei droni ostili già fornito con successo all’AMI e all’EI –in grado di operare efficacemente sia in contesti militari sia civili, proteggendo infrastrutture critiche come basi operative o caserme, aeroporti, centrale elettriche, siti, eventi pubblici o religiosi con presenza di folla o convogli. Durante l’inaugurazione del salone, avvenuta il 17 giugno, il presidente di Elettronica, Enzo Benigni, e il direttore generale, Domitilla Benigni, hanno accolto sullo stand il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha seguito la presentazione di Adrian, (Anti-Drone Interception Aquisition Neutralization). Ieri Elettronica ha ricevuto anche la visita del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. (Frp)