Cina: Xi invia messaggio di incoraggiamento agli studenti campioni olimpici

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha invitato i campioni olimpici e mondiali iscritti all'Università dello sport di Pechino a dare un maggiore contributo alla cultura e alla società sportiva cinese. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". "Sono lieto di sapere che cogliete l'opportunità di proseguire gli studi mentre vi allenate duramente e per promuovere gli sport", ha detto Xi in una lettera aperta indirizzata alla classe post-laurea dei campioni olimpici e mondiali. Xi ha detto di aver assistito ad un numero di loro gare e li ha incoraggiati per "lottare duramente per ottenere risultati eccellenti e conquistare la gloria per il paese nelle principali competizioni internazionali". "Spero che manterrete i vostri sforzi e continuerete a rendere la Cina in una nazione sportiva leader e portare più energia positiva alla società cinese", ha aggiunto Xi. Nel 2003, l'Università dello sport di Pechino ha istituito una classe post-laurea rivolta esclusivamente a atleti olimpionici e campioni del mondo. La classe del 2016 ha recentemente scritto una lettera al presidente Xi, descrivendo dettagliatamente i loro studi e il regime di formazione. Questa classe comprende otto campioni olimpici, 14 campioni del mondo e due allenatori. (Cip)