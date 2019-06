Cina: Pechino sospende importazioni di carne suina dal Canada (2)

- All'inizio di giugno, l'agenzia doganale cinese ha previsto di aumentare le ispezioni sulle importazioni di carne e di prodotti a base di carne dal Canada. La Cina, che sta affrontando un'importante disputa diplomatica e commerciale con Ottawa per l'arresto del direttore finanziario di Huawei, Meng Wanzhou, ha già bloccato le importazioni di semi di colza canadesi e ha temporaneamente sospeso i permessi di importazione da due impianti di produzione di carne di maiale. Funzionari cinesi hanno citato "recenti casi di non conformità delle spedizioni di maiale", sostenendo che la mossa era legata al rischio di peste suina africana e a misure anti-contrabbando, ha detto il ministero nel suo comunicato. La Cina, il maggior consumatore mondiale di carne suina e titolare di circa metà della produzione mondiale, è stata recentemente colpita da un'epidemia di peste suina africana, un virus - per il quale non esiste una cura o un vaccino - mortale per i maiali ma che non colpisce gli esseri umani. L'epidemia ha portato all'abbattimento di oltre un milione di maiali, secondo il governo cinese. (Cip)