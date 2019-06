Libia: Noc, deposito Mellitah Oil and Gas gravemente danneggiato

- La National Oil Corporation (Noc) ha annunciato che un deposito di proprietà della Mellitah Oil and Gas, jointventure con l’italiana Eni, nell’area di Tajoura è stato gravemente danneggiato da un bombardamento aereo sulla zona, mentre tre lavoratori hanno riportato lievi ferite e sono stati trasportati in un ospedale locale. "Le perdite di materiale dall'interno del magazzino sono significative: il bombardamento e il conseguente incendio hanno distrutto preziose attrezzature e materiali oltre al magazzino stesso", ha detto la Noc in un comunicato sul suo sito web. "Questa è un'altra tragica perdita causata da questo conflitto non necessario", ha detto il presidente della Noc, Mustafa Sanallah. "L'infrastruttura della Noc viene distrutta sotto i nostri occhi. Le vite dei lavoratori del settore petrolifero sono continuamente messe a rischio, così come la prospettiva di mantenere la produzione di petrolio”, ha aggiunto. "Lavoreremo con le autorità locali per accertare l'origine di questo attacco. Questi ripetuti crimini non possono rimanere senza risposta", ha affermato. Secondo la National Oil Corporation, "questo è il quarto attacco alle strutture Noc dall'inizio dell'assalto a Tripoli".(Lit)