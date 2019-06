Mafia: arrestati i vertici dei clan di Licata e Campobello (Ag)

- Questa mattina in provincia di Agrigento sono state arrestate 7 persone per associazione mafiosa ritenute ai vertici dei clan di Licata e Campobello. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri di Agrigento nell'ambito dell''indagine "Assedio". I fermati si sarebbero resi responsabili di svariati crimini, tra questi anche l'estorsione nei confronti di una ditta edile tedesca e l'infiltrazione nel settore delle slot-machine. Tra gli arrestati anche un consigliere comunale di Licata accusato dagli inquirenti di concorso esterno in associazione mafiosa.(Ren)