Romania: Bucarest ospita riunione ministeriale Ue-Usa su Giustizia e Affari interni

- La Romania ospita oggi a Bucarest la riunione ministeriale Ue-Usa dei ministri della Giustizia e degli Affari interni nel contesto della presidenza romena del Consiglio dell'Unione europea. La sessione sulla giustizia includerà i colloqui sulla cooperazione giudiziaria nel cyberspazio e la "resilienza dei sistemi elettorali"; sarà presieduta dal ministro romeno della Giustizia, Ana Birchall. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres", la riunione ministeriale è la seconda riunione Ue-Usa organizzata durante la presidenza di turno romena su Giustizia e Affari interni dopo la riunione nel formato Som (Senior Officials Meeting) di Bucarest il 28 febbraio. La Romania ha il compito di presiedere l'intero incontro con il ministro della Giustizia Birchall, il ministro dell'Interno, Carmen Dan e il vice ministro degli Affari europei, George Ciamba. L'Unione europea sarà rappresentata dal commissario per la giustizia, i consumatori e la parità di genere, Vera Jourova, dal commissario per l'Immigrazione, gli affari interni e la cittadinanza Dimitris Avramopoulos e dal commissario per la sicurezza dell'Unione, Julian King. Partecipano inoltre da parte dell'Ue il servizio europeo per l'azione esterna, il segretariato generale del Consiglio, Europol, Eurojust, il coordinatore antiterrorismo dell'UE, Frontex. (segue) (Rob)