Romania: Bucarest ospita riunione ministeriale Ue-Usa su Giustizia e Affari interni (2)

- Questa è la prima riunione ministeriale cui partecipano anche il procuratore generale degli Stati Uniti William Barr, il capo della delegazione degli Stati Uniti e il vice segretario aggiunto provvisorio del dipartimento della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, David Pekoske. Allo stesso tempo, la Finlandia, in quanto futura presidenza del Consiglio dell'Ue, sarà rappresentata dal ministro dell'Interno, Maria Ohisalo e dal ministro della Giustizia, Anna-Maja Henriksonn. Questo paese parteciperà al lavoro come osservatore. A margine della riunione ministeriale Ue-Usa dei ministri della Giustizia e degli Affari Interni, il ministro della Giustizia romeno terrà incontri bilaterali con il procuratore generale degli Stati Uniti, ii commissari europei per la giustizia, i consumatori e l'uguaglianza di genere e il suo omologo finlandese. Il dialogo Ue-Usa sulla dimensione esterna della Giustizia e degli Affari Interni è uno tradizionale e si svolge su base semestrale durante ciascuna presidenza del Consiglio. (segue) (Rob)