Romania: Bucarest ospita riunione ministeriale Ue-Usa su Giustizia e Affari interni (3)

- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, ha ricevuto ieri a Bucarest il procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr, in occasione della sua visita nel paese dell'Europa orientale nel quadro della riunione ministeriale Ue-Usa nel settore Giustizia e Affari Interni (Gai). "Il presidente della Romania ha espresso apprezzamento per la sostanza e la dinamica del partenariato strategico tra la Romania e gli Stati Uniti d'America, che negli ultimi anni si è rafforzato, ribadendo l'impegno costante della Romania e del suo personale ad approfondirlo su tutte le dimensioni: politica, difesa e sicurezza, ma anche nel settore della cooperazione legale e dello stato di diritto. Il presidente Klaus Iohannis ha anche sottolineato la necessità che la cooperazione economica raggiunga lo stesso livello di eccellenza", si legge in un comunicato della presidenza romena. (segue) (Rob)