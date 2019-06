Romania: Bucarest ospita riunione ministeriale Ue-Usa su Giustizia e Affari interni (4)

- "Il presidente della Romania ha ricordato il recente voto per le elezioni del Parlamento Ue e il referendum sulle questioni della giustizia, che ha dimostrato come i cittadini romeni siano profondamente legati ai valori democratici e comprendono l'importanza di un sistema giudiziario indipendente ed efficiente senza il quale non può esserci democrazia funzionale. Il rappresentate Usa ha espresso grande apprezzamento per la solidità del partenariato strategico con la Romania, che è l'alleato più fidato degli Stati Uniti nella regione, con relazioni bilaterali molto strette, non solo in termini di cooperazione di sicurezza e di difesa, ma anche di applicazione della legge, compreso il settore cibernetico", aggiunge il comunicato. (segue) (Rob)