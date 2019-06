Difesa: Bulgaria, muore militare canadese durante esercitazione Swift Response 19

- Un militare canadese è morto per le ferite riportate durante un lancio con il paracadute durante l’esercitazione internazionale Swift Response 19 in Bulgaria. Lo riferisce il portale di informazione “Sofia Globe”. Il bombardiere Patrick Labrie era un membro del secondo reggimento, Royal Canadian Horse Artillery con base a Petawawa, Ontario. Labrie ha preso parte all’esercitazione internazionale Swift Response 19, iniziata l'8 giugno e che terminerà il 27 giugno, che si sta svolgendo in vari paesi dei Balcani, tra cui Bulgaria, Croazia e Romania. L'esercitazione congiunta multinazionale di addestramento aereo condotta dagli Stati Uniti ha come obiettivo l’approfondimento dell'interoperabilità degli alleati della Nato e testare la capacità dell'alleanza militare di dispiegarsi nell'Europa orientale. Il ministro della Difesa canadese, Harjit S. Sajjan, ha dichiarato: "Condivido il lutto per la perdita del bombardiere Patrick Labrie insieme all'intera famiglia delle Forze armate canadesi”. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha scritto su Twitter: "I canadesi piangono oggi con la famiglia e i cari del soldato canadese ucciso in un’esercitazione di addestramento in Bulgaria ieri. Il coraggioso servizio del bombardiere Patrick Labrie per il nostro Paese non sarà dimenticato". La “Canadian Broadcasting Corporation” ha riferito che il militare si era lanciato da un aereo delle Forze armate canadesi: un lancio di linea statico da un'altezza di circa 400 metri.(Bus)