Etiopia: al via oggi forum ministeriale Igad, focus su Sudan e Sud Sudan

- Si tiene oggi ad Addis Abeba, in Etiopia, il Consiglio dei ministri dell'Autorità intergovernamentale per lo Sviluppo (Igad). Lo riferisce il ministero degli Esteri etiope in una nota. L'incontro, 68ma sessione del gruppo regionale che include Gibuti, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Sud Sudan ed Uganda (l'Eritrea è uscita nel 2007), sarà focalizzato sull'attuale situazione sudanese e sud sudanese. Il vertice potrebbe assumere rilievo particolare in vista del prossimo Consiglio esecutivo dell'Unione africana (Ua), in programma domani sempre nella capitale etiope dopo che lo scorso 6 giugno l'organismo ha sospeso il Sudan da ogni partecipazione alle proprie attività finché le autorità militari di Khartum non acconsentiranno a cedere il potere a strutture civili.(Res)