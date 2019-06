Nagorno-Karabakh: Bolton annuncia incontro con ministri di Armenia e Azerbaigian

- Il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, John Bolton, ha annunciato un imminente incontro con i ministri degli Esteri di Armenia e Azerbaigian, Zohrab Mnatsakanyan e Elmar Mammadyarov, che si trovano attualmente a Washington per il proseguimento dei negoziati sul conflitto del Nagorno-Karabakh. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”. “Spero che i miei colloqui con i due ministri, in programma per questa settimana, contribuiranno a promuovere un dialogo maggiormente costruttivo tra le parti coinvolte nel conflitto: gli Stati Uniti sono pronti a sostenere la pace e la stabilità della regione”, si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter del consigliere. Stando alle informazioni precedentemente diffuse, i capi della diplomazia di Armenia e Azerbaigian parteciperanno ad un round negoziale nella giornata di domani, sotto l’egida dei copresidenti del gruppo di Minsk dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). (segue) (Was)