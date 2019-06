Romania: commissario Ue Avramopoulos, molto presto ingresso in area Schengen

- La Romania entrerà molto presto nello spazio Schengen, dato che ha soddisfatto quasi tutti i suoi impegni. Lo ha detto il commissario europeo per le migrazioni, gli affari interni e della cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, che si trova a Bucarest per partecipare alla riunione ministeriale Ue-Usa a livello dei ministri della Giustizia e degli Affari interni. "Anche se questo non fa parte delle nostre discussioni di oggi, vorrei inviare un messaggio chiaro ai nostri amici romeni che la Romania diventerà presto un membro dell'area Schengen. Essendo politicamente responsabile per questo, ho lavorato a stretto contatto con le autorità romene. La Romania ha soddisfatto quasi tutti i suoi impegni, quindi siamo molto vicini ad aprire le porte dell'Unione ai cittadini romeni", ha detto il commissario europeo. Alla domanda su quando la Romania entrerà a far parte di Schengen, Avramopoulos ha risposto che esistono ancora alcuni problemi tecnici e pratici da soddisfare. "Non siamo molto lontani da questo momento, ci sono diversi aspetti, soprattutto tecnici ma anche pratici. Non siamo molto lontani da questo giorno. Siamo molto vicini. Non è una questione di tempo, ma di soddisfare tutti i dettagli rimanenti. Lo stesso vale per Bulgaria e Croazia", ha affermato Avramopoulos.(Rob)