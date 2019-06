Cina: esperti, capacità di raffinazione del petrolio a 360 milioni di tonnellate alla fine del 2018 (2)

- Secondo "Xinhua", la Cina ha attualmente più di 210 raffinerie di petrolio, 23 di queste sono grandi raffinerie che hanno una capacità di raffinazione annuale di 10 milioni di tonnellate, stando ai dati aggiornati a partire dalla fine del 2017. Li Shousheng, presidente della China Petroleum and Chemical Industry Federation, ha affermato che grandi progetti integrati di raffinazione e petrolchimica sono stati lanciati in Cina da imprese petrolifere globali, tra cui Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Basf e Saudi Aramco. "L'industria cinese della raffinazione è diventata un grande palcoscenico per le imprese statali, private e straniere per competere in modo equo e realizzare una cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti", ha detto Li. "La conservazione dell'energia e la riduzione delle emissioni del settore sono di grande importanza per la Cina, per adempiere ai propri impegni in materia di cambiamenti climatici", ha dichiarato Zheng Daqing, vicepresidente senior di Basf Greater China. (Cip)