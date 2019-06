Italia-Cina: inaugurato a Torino centro di ricerca e sviluppo ferroviario

- Un moderno centro di ricerca e sviluppo ferroviario è stato inaugurato ieri nella città di Torino dall'azienda cinese Crrc Tangshan, per migliorare la collaborazione e l'innovazione della tecnologia di trasporto ferroviario fra Italia e Cina. Lo riferisce la stampa cinese, che spiega che il centro di ricerca e sviluppo congiunto di Technological Railway Railway Technological di Crrc Tangshan sarà affiliato a Blue Engineering, un'azienda italiana fondata nel 1993 e cresciuta nei settori delle tecnologie automobilistiche, ferroviarie, aerospaziali, marine e di informazione e comunicazione. Secondo quanto riportato da "china.org", nel 2016, tre società cinesi - Crrc Tangshan Co, China National Transportation Equipment & Engineering Co. e GenertecItalia - hanno investito in Blue Engineering, acquisendo rispettivamente quote del 60, del 15 e del 5 per cento. (segue) (Res)