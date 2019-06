Italia-Cina: inaugurato a Torino centro di ricerca e sviluppo ferroviario (2)

- Dario Gallina, presidente dell'Associazione degli imprenditori torinesi, ha dichiarato alla cerimonia che il lancio del centro di ricerca è un riconoscimento da parte di Crrc della competenza di Blue Engineering, e ha aggiunto che il centro andrà a beneficio di altre società del settore. Alle sue parole hanno fatto eco anche il sindaco di Torino, Chiara Appendino, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il rettore dell'Università Politecnico di Torino, Guido Saracco. Wang Jun, vicepresidente del Crrc, ha affermato che il centro di Ricerca e Sviluppo contribuirà a dare nuovo slancio allo sviluppo dell'Italia fornendo migliori opportunità di lavoro. Quale principale fornitore mondiale di attrezzature per il trasporto ferroviario, Crrc ha già realizzato centri di ricerca e sviluppo negli Stati Uniti, in Germania, nel Regno Unito, in Svezia, in Sudafrica e in Turchia. Alla cerimonia di lancio erano presenti anche Li Bin, consigliere ministeriale per gli Affari economici e commerciali presso l'ambasciata cinese in Italia, e Song Xuefeng, console generale cinese a Milano. (Res)