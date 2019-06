Energia: tecnologia reattori civili sudcoreana divulgata a Emirati Arabi e Usa

- Il governo della Corea del Sud sta indagando indiscrezioni in merito alla fuga di tecnologie chiave per i reattori nucleari civili verso altri paesi. Stando a resoconti diffusi dalla stampa sudcoreana nella giornata di ieri, la Commissione per la sicurezza nucleare (Nssc) e il Servizio di intelligence nazionale sudcoreani stanno verificando l’autenticità delle informazioni giunte all’Nssc. Un ex dipendente dell’operatore di Stato Korea Hydro & Nuclear Power avrebbe trasferito illegalmente tecnologie per i reattori nucleari “critiche” agli Stati Uniti e agli Emirati Arabi Uniti; l’ex dipendente è passato a all’azienda energetica emiratina Nawah Energy Company nel 2015. Le informazioni trafugate includerebbero progetti, tecnologie di produzione e documenti dettagliati relativi all’Apr-100, un reattore avanzato ad acqua pressurizzata progettato da Korea Electric Power Corp. (Git)