Energia: Cina lancia la settimana per il risparmio energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc) e il governo provinciale dello Zhejiang hanno lanciato la settimana nazionale per il risparmio energetico. Lo riferisce la stampa cinese. "Durante il 13mo piano quinquennale (2016-2020), il consumo energetico cinese per unità di Pil è diminuito dell'11,35 per cento, e il consumo totale di energia nel 2018 è stato di 4,64 miliardi di tonnellate di carbone standard", ha dichiarato Zhang Yong, vicecapo di Ndrc. Come riferisce il "Quotidiano del popolo", la Cina è il più grande paese in termini di produzione, consumo ed esportazione di prodotti di refrigerazione nel mondo. Il valore della produzione annua dell'industria della refrigerazione cinese ha raggiunto 800 miliardi di yuan (116,04 miliardi di dollari), creando 3 milioni di opportunità di lavoro. (segue) (Cip)