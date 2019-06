Aerospazio: Airbus si aggiudica ordine da 6,8 miliardi di dollari da Cebu Air

- Il principale vettore aereo low cost delle Filippine, Cebu Air, ha ordinato 31 aerei di linea da Airbus, tramite un accordo del valore di 6,8 miliardi di dollari; l’obiettivo della compagnia aerea è di rinnovare completamente la propria flotta entro il 2024. L’accordo, siglato in occasione del Salone dell’aeronautica di Parigi, prevede la fornitura a Cebu di 16 A330neo, 10 A321Xlr (extra long range) e cinque A320neo; la consegna dei velivoli dovrebbe avvenire tra il 2021 e il 2026. L’ordine accelera il piano di Cebu Air per rimpiazzare l’attuale flotta di 72 aeroplani in cinque anni. Cebu Air ha ordinato 32 A321neo da Airbus nel 2011, e la consegna di quei velivoli dovrebbe essere completata entro il 2022. (Frp)