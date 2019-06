Cina-Usa: telefonata Xi-Trump in previsione di incontro al G20 di Osaka

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha tenuto ieri una conversazione telefonica con il suo omologo degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo riferisce la stampa cinese, riferendo che Trump ha dichiarato di non vedere l'ora di incontrare Xi di nuovo durante l'imminente summit del G20 nella città giapponese di Osaka, questo mese, e di condurre discussioni approfondite sui legami bilaterali e sulle questioni di interesse comune. La parte statunitense, ha aggiunto Trump, apprezza la cooperazione economica e commerciale con la Cina e spera che le squadre di entrambe le parti possano trovare un modo per risolvere la controversia attuale il prima possibile. Trump ha detto che crede che il mondo intero spera di vedere gli Stati Uniti e la Cina raggiungere un accordo. Da parte sua, Xi ha preso atto che di recente alcune difficoltà si sono verificate nelle relazioni fra Cina e Stati Uniti e che la situazione attuale non è nell'interesse di nessuna delle due parti. (segue) (Cip)