Cina-Usa: telefonata Xi-Trump in previsione di incontro al G20 di Osaka (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ribadendo che entrambi i paesi traggono vantaggio dalla cooperazione e perdono dallo scontro, Xi ha detto che le due parti dovrebbero, in accordo con il consenso raggiunto con Trump, far avanzare le relazioni Cina-Usa caratterizzate da coordinamento, cooperazione e stabilità sulla base del rispetto e del vantaggio reciproci. Essendo le due maggiori economie del mondo, la Cina e gli Stati Uniti dovrebbero svolgere congiuntamente un ruolo guida nel promuovere risultati positivi al vertice del G20 di Osaka, in modo da iniettare fiducia e vitalità nel mercato globale, ha aggiunto Xi.Il presidente cinese ha dichiarato di essere pronto a incontrare Trump a Osaka per scambiare opinioni su questioni fondamentali. Sui temi economici e commerciali, ha sottolineato Xi, le due parti dovrebbero risolvere i loro problemi attraverso il dialogo su un piano di parità. Xi ha poi aggiunto che la Cina spera che la parte statunitense possa trattare le imprese cinesi in maniera equa e che è d'accordo che i team commerciali dei due paesi mantengano i contatti su come risolvere la controversia. (Cip)